بالفيديو..بلديات الابرق القيقب والقبه تطالب بقطع جميع العلاقات مع تركيا

أدان أعيان و أهالي بلديات الابرق القيقب والقبه ،ما وصفته بالعمل الإجرامي الغادر الذي تعرض له عدد من جرحى قوات الجيش الليبي في مستشفى غريان ،داعيا كل من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح و رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني إلى إعلان النفير العام و تسخير كافة الامكانات لتحرير العاصمة طرابلس.

كما دعى البيان الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر إلى الرد السريع بكل قوة و شدّة على عدوان مدينة غريان ،داعيا كافة أبناء المنطقة الغربية إلى دعم قوات الجيش و الالتفاف حول القيادة العامة للقوات المسلحة لتحرير العاصمة.



وكان الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية العميد، أحمد المسماري ،أكد أن الأراضي الليبية تتعرض منذ أمس، لغزو تركي غاشم، نتج عنه أعمال تخريبية داخل الأراضي الليبية، ولذلك أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الأوامر للقوات الجوية باستهداف السفن والقوارب داخل المياه الإقليمية، وكذلك استهداف كافة الأهداف الاستراتيجية التركية.

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