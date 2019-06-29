رشوان: ليس الخيانة .. سبب ما حصل في غريان

سلط المسؤول الليبي السابق سعيد رشوان، الضوء على تصفية جرحى الجيش في مستشفى غريان.

وقال رشوان في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “ما حصل في غريان لا يصنف خيانة في المدينة أو أعيانها لأن القتال ضد المجموعات التي تمتهن هذا الأسلوب في القتال الملشياوي وخاصةً المتطرفة والتي تتخذ عادةً من الجبال وشوارع المدن مكانًا لعملياتها وحروبها”.

وأضاف رشوان “الحقيقة السبب هي الثقة أكثر من اللازم إلى درجة تحول إلي إهمال من القوات المسلحة والقوة التي مهمتها حماية وتأمين المدينة أو المواقع الأمنية بها” مردفا “وهنا يجب إعادة ومراجعة وفهم الدرس جيداً” وتابع “أما دخول تركيا عسكرياً والتمويل القطري هذا أمر معروف ومحسوب وهو نفس الدور العدائي للشعب الليبي منذ اندلاع أحداث فبراير إلى اليوم” .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

