“الإسعاف الطائر” يطلق خدمة الحجز الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، الجمعة، عن توفّر خدمة الحجز الإلكتروني لنقل المرضى عن طريق طائرات مُجهزة ومدعومة بمواد وأدوات طبية مُطوّرة، سواءً داخل ليبيا أو خارجها.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن جهاز الإسعاف الطائر الذي أطلق هذه الخدمة على موقعه الرسمي سيعمل على تسيير هذه الرحلات تحت إشراف أمهر الأطباء حرصاً على سلامة المرضى وراحتهم، مُبيّنة أنهم جميعاً سبق أن تلقوا تدريبات خاصة بشأن هذه المهام.

وعلى الراغبين في حجز أماكن على متن طائرات نقل المرضى الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لجهاز الإسعاف الطائر (www.laa.ly) وتعبئة الاستمارات الخاصة بالخدمة.

يُشار إلى أن المجلس الرئاسي كان قد اعتمد رسميا 8 تقسيمات للهيكل التنظيمي لجهاز خدمات الإسعاف الطائر يوم 21 من شهر أبريل الماضي.

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