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الحرس البلدي توكرة يعدم كميات من المواد الاستهلاكية منتهية الصلاحية

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

قال المتحدث بإسم مركز الحرس البلدي توكرة “فرج البرغثي” أن أعضاء المركز قاموا بإعدام كميات كبيرة من المواد الغذائية و المعجنات و السلع التموينية و اللقحات البيطرية ومواد التجميل ومواد عطرية، منتهية الصلاحية حيث وصلت عدد الأصناف التي تم إعدامها (220 ) صنفاً.

وأوضح “البرغثي” إن هذا جاء بعد جولات تفتيش ميدانية على المحال التجارية و الأسواق التجارية و الصيدليات ببلدية توكرة، منوها انه على المواطنين الانتباه لصلاحية أي منتج قبل شرائه وأن الجهاز يسعى بكل ما يملك لخدمة الصالح العام والمحافظة على صحتة وسلامة المواطن.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الاقتصادية

قناة ليبيا الاقتصادية

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