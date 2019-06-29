الحرس البلدي توكرة يعدم كميات من المواد الاستهلاكية منتهية الصلاحية

قال المتحدث بإسم مركز الحرس البلدي توكرة “فرج البرغثي” أن أعضاء المركز قاموا بإعدام كميات كبيرة من المواد الغذائية و المعجنات و السلع التموينية و اللقحات البيطرية ومواد التجميل ومواد عطرية، منتهية الصلاحية حيث وصلت عدد الأصناف التي تم إعدامها (220 ) صنفاً.
وأوضح “البرغثي” إن هذا جاء بعد جولات تفتيش ميدانية على المحال التجارية و الأسواق التجارية و الصيدليات ببلدية توكرة، منوها انه على المواطنين الانتباه لصلاحية أي منتج قبل شرائه وأن الجهاز يسعى بكل ما يملك لخدمة الصالح العام والمحافظة على صحتة وسلامة المواطن.
أضف تعليقـك