القيادة العامة تأمر باستهداف السفن والقوارب التركية داخل المياه الإقليمية

أصدرت الـقيادة الـعامة للـقوات المسلحة الليبية، أوامرها للقوات الجوية باستهداف السفن والقوارب التركية داخل المياه الإقليمية.

وقالت القيادة العامة، في بيان صادر عنها نشر في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، إنه «في الوقت الذي تحارب فيه القوات المسلحة الإرهاب على الأراضي الليبية تتعرض بلادنا منذ سنوات لدعم لوجستي تركي، تطور هذه الأيام إلى التدخل التركي المباشر باستخدام الطائرات الحربية ونقل المرتزقة وإرسال السفن المحملة بالأسلحة والمدرعات والذخائر لدعم الإرهاب في ليبيا»، بحسب البيان.

وطالب البيان، الحكومة الموقتة بـ«طرد كافة الشركات العاملة في ليبيا وإنهاء أعمالها في كافة المشروعات على الأراضي الليبية ومقاطعة الصناعات والمنتجات التركية، وإيقاف الرحلات الجوية من وإلى تركيا إلى المطارات الليبية».

يأتي ذلك بعد ساعات من مؤتمر صحفي للناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، أعلن خلاله إيقاف جميع الرحلات الجوية من المطارات الليبية إلى المطارات التركية.

وأكد المسماري، أن «القيادة العامة للجيش أعطت الأوامر باستهداف السفن التركية التي تقترب من المياه الإقليمية الليبية».

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