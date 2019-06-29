معالي وزير الداخلية المؤقتة يبحث سُبل التعاون المشترك بين الداخلية ومصلحة الجمارك

قرنادة 29 يونيو 2019 (وال)- عقد معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف، اجتماعًا ضم مدير مديرية جمارك بنغازي عميد مهندس حافظ الشيخي.

هذا وناقش معالي الوزير خلال اللقاء عقد بمقر الوزارة في منطقة قرنادة، تزامنًا مع الاحتفال بيوم العالمي لمكافحة المخدرات، سُبل التعاون المشترك بين وزارة الداخلية ومصلحة الجمارك.

ونوه معالي الوزير لجهود مديرية جمارك بنغازي، في مجال مكافحة تهريب المخدرات، والتي أثمرت خلال الفترات الماضية في إفشال العديد من محاولات تهريب المخدرات في مدينة بنغازي، خاصة وعدة موانيء بشرق وغرب البلاد, وذلك عن طريق تقديم الدعم المعلوماتي لسلطات الجمارك بتلك الموانئ.

وأكد معالي الوزير على استمرار العمل والتنسيق الوزارة مع مصلحة الجمارك، وتقديم الدعم لها باعتبار أن الهدف واحد، وهو تحقيق أمن وأمان الوطن والمواطن. (وال- قرنادة) ر ع/ ر ت

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