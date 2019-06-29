مطار بنينا يعلن ايقاف الرحلات القاصدة اسطنبول

أعلنت إدارة مطار بنينا الدولي، صباح اليوم السبت إيقاف كافة الرحلات القاصدة مدينة اسطنبول التركية، على أن تكون هناك رحلات للعودة فقط (اسطنبول – بنغازي) للمواطنين الليبيين الموجودين هناك.
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قناة ليبيا الاقتصادية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
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