مطار بنينا يعلن ايقاف الرحلات القاصدة اسطنبول

أعلنت إدارة مطار بنينا الدولي، صباح اليوم السبت إيقاف كافة الرحلات القاصدة مدينة اسطنبول التركية، على أن تكون هناك رحلات للعودة فقط (اسطنبول – بنغازي) للمواطنين الليبيين الموجودين هناك.

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