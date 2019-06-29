بلدي غريان: خطة استجابة إنسانية لتحسين الخدمات بالمدينة

اكد عميد بلدية غريان يوسف بديري أنه خلال دخول قوات الوفاق لمدينة غريان لم يتم تسجيل سقوط ضحايا في صفوف المدنيين كما لم تحدث أي عمليات انتقامية.

ودعا بديري خلال مؤتمر صحفي المواطنين إلى العمل مع الجهات الرسمية على إعادة الاستقرار للمدينة مؤكدا أن المدينة كانت تعاني من ضعف الخدمات إلا أن المجلس الرئاسي وقوات الوفاق ستعمل على تنفيذ خطة استجابة إنسانية لتحسين الخدمات بالمدينة وتحقيق السلم الإجتماعي بها لافتا إلى أنه يجري تعقيم مستشفى المدينة وتزويدها بالمعدات التي تحتاجها كما يجري العمل على استقبال شحنات وقود لتغذية المدينة.

من جانبه أكد الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو أنهم استطاعوا خلال 24 ساعة الوصول إلى عمق قوات الجيش في مدينة غريان والسيطرة عليها بأقل الخسائر.

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