النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين تنعى شهداء القوات المسلحة والشرطة وتعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام

بنغازي 29 يونيو 2019 (وال)- نعت النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين اليوم السبت، شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين ارتقوا إلى رحمة الله في الهجوم الغادر جرّاء العدوان الغادر على مستشفى مدينة غريان.

وأعلنت النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين – في بيان – الحداد العام لمدة ثلاثة أيام في كافة الفروع والتنسيقيات التابعة للنقابة، راجية من الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ألهم وذويهم جميل الصبر و السلوان. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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