دائرة توزيع هراوة تعلن عن البدء في طرح الاحمال عن المنطقة

قالت دائرة توزيع هراوة إن انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة أمس الجمعة من الساعة 3:30صباحا لغايه الساعه 22:30 ليلاً وصلت الى 7 ساعات متواصلة علي الأحياء جنوب الطريق الساحلي والعامره وخط الوادي الحلي وان هذه الانقطاعات هي طرح أحمال خارجة عن عمل دائرة توزيع هراوه ….وانما هي من اختصاص محطه (220) الرئيسية بمدينه سرت.

وأعلنت الدائرة اليوم السبت عن طرح أحمال علي منطقة هراوه والأحياء السكنية شمال الطريق الساحلي حيث يشمل لغايه حي السلخانه ومساكن الشعبيه وما جاوارها.

ومنطقة الثلاثين والوادي مابعد شركة أنكا و لمدة 6 ساعات اعتبار من الساعه 11:05 صباحا لغايه 6:05 مساء ويأتي ذلك بسبب العجز الحاصل و لكي يتم تساوي عدد ساعات طرح الاحمال بين المناطق السكنية.

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