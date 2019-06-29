الدرسي: معركة العاصمة هي أم المعارك.. وطرابلس تعتبر الامل الاخير لجماعة الإخوان المسلمين

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي على ثقتهم الكاملة في الجيش وقيادته بأن النصر قادم لا محالة كما تم دحر هذه الجماعات من بنغازي ودرنة والحقول النفطية بفضل القيادة الحكيمة للجيش.

الدرسي قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الحدث” وتابعتها صحيفة المرصد إنه على الجميع العلم بأن آخر حصون الإخوان المسلمين الذي ستتهاوى بعد تهاويها في مصر وتتآكل هي في تركيا عند نجاح إمام أوغلو بالإنتخابات حيث بدأت عروشهم ومراكزهم تتهاوى.

ويرى أن آخر أمل أمام جماعة الإخوان المسلمين هي ليبيا وطرابلس لذلك عروش الإخوان في المغرب العربي والعالم الإسلامي ألقوا بكل ثقلهم في معركة العاصمة لأنها أم المعارك، معتبراً أنه في حال تحرير طرابلس من جماعات الإخوان المسلمين وأذيال تركيا في ليبيا سيسقط المغرب العربي وستتهاوى عروش الإخوان بدليل تجاوزهم كل الأعراف الدولية.

وتابع مضيفاً :” نحن نعلم أن هناك بروتكولات دولية وخطوط حمراء وخضراء وتركيا تجاوزت كل هذه الخطوط لأنها كالذي ضرب على رأسه ولا يعرف من الذي ضربه يترنح يميناً ويساراً وتلقي بثقلها في هذه المعركة”.

الدرسي أشار إلى أن دور مجس النواب داعم للجيش منذ اليوم الأول بدليل اللقاءات والتحركات التي قام بها كل من رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح ووزير خارجية المؤقتة لتوضيح التدخل التركي بالشأن الليبي، معتقداً أن تصدر ردود فعل كبيرة من الدول الغربية وأمريكا وفرنسا ومصر.

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