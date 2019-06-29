حفتر: ما حصل بغريان لن يمر بلا عقاب

طمأن القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر أهالي مدينة غريان وضواحيها الذين قال إنهم وقفوا بمحض إرادتهم للقوات المسلحة وهي تقطع آلاف الكيلومترات تنفيذاً لمهامها.

وشدد المُشير في بيان صادر باسم القائد العام على أن الرد سيكون قاسياً ابتداءً من اليوم على ما وصفه بالعمل الجبان والخدعة المبيتة ضد من قام بتصفية وهدم البيوت بمدينة غريان.

وأضاف حفتر أن هذا العمل لن يمر دون عقاب وملاحقة قانونية مع الحفاظ على أرواح المدنيين، مشيداً كذلك بجهد القوات الموجودة في محاور القتال، مؤكداً لهم أن النصر سيكون قريباً.

وكانت القيادة العامة قد أصدرت بياناً استنكرت فيه الأعمال الإجرامية التي قامت بها المجموعات المُسلحة فور دخولها إلى مدينة غريان، مُبيّنة أن المجموعات المُسلحة تهدف إلى بث الفتنة وضرب النسيج الاجتماعي.

وأكدت القيادة العامة في بيان لها حول ما حدث في المدينة أن الانتهاكات التي شهدتها غريان ترتقي لأن تكون جرائم إرهاب ضد الإنسانية، مُطالبة منظمات حقوق الإنسان المحلية والعالمية بتحمّل مسؤولياتها تجاه ما حدث من جرائم عند دخول قوات الوفاق إلى المدينة.

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