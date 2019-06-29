بلدية بنغازي تدين مجزرة مستشفى غريان

بنغازي-العنوان

أدانت بلدية بنغازي بأشد العباراتِ العمل الغادر الذي استهدف عدد من جرحى القوات المسلحةِ العربية الليبية في مستشفى غريان من قبلِ الجماعاتٍ الإرهابية.

وفي بيان أطلعت عليه العنوان، أكدت بلدية بنغازي اليوم السبت، بأن هذا الفعل الخسيس إنما يدل على أن هذه الجماعات هي جماعات إرهابية وإجرامية لا تعترف بالقوانين والأعراف والمعاهدات الإنسانية وأنه لا أخلاق لها.

وأضاف البيان “في الوقت الذي تتقدم فيه بلدية بنغازي بأحر التعازي والمواساة إلى أسر الشهداء وتترحم على أرواح الشهداء الطاهرة الزكية من أبناء القوات المسلحة العربية الليبية سائلين الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، فأنها تدعو أبناء الوطن إلى الوقوف صفاً مع الجيش ضد قوى الإرهاب والاجرام من أجل تحرير كافة المدن الليبية و عودتها إلى حضن الوطن”.

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