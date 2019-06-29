الصيد: المليشيات عادت إلى غريان بدعم المجرم جويلي.. والقوات المسلحة ستعود للمدينة قريباً

ليبيا – قال عميد بلدية غريان البهلول الصيد إن الجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق هي من كانت تسيطر على المدينة سابقاً وعاثت في الأرض فساد لمدة 5 سنوات وبدخول الجيش بالتنسيق مع أهالي غريان وشبابها خرجت المليشيات والتحمت وإنضمت لما وصفه بـ”المحرم أسامة الجويلي”.

الصيد أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج” أكثر” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” وتابعته صحيفة المرصد إلى أن البعض من قادة المليشيات خرجوا في مقاطع مسجلة من محور مطار طرابلس والمحاور الأخرى المتواجدين بها هؤلاء المجرمين.

ولفت إلى أنهم دخلو المدينة غريان بأعداد بسيطة عن طريق تسريب بعض الأفاد التابعين لهم للمدينة تحركت منذ الأسبوع الماضي وفق مخطط وضعه الجويلي الذي كان متواجد في تونس والتقى ببعض القيادات اللذين شاركوا في مؤتمر الجماعة الليبية المقاتلة والإخوان المسلمين لمحاولة إسقاط غريان بعد دخول الجيش لها دون إطلاق عيار ناري.

وأضاف :”الاختراقات التي حصلت في غريان هي ردة فعل لفتحي باشاغا والمليشيات التابعة له بعد دخول الجيش للمدينة وتوفير الأمن والإستقرار الإجتماعي والأمني لأهاليها، هذه المليشيات عاثت بالأرض فساداً وعادت المدينة الآن لما قبل دخول الجيش ولكن أطمئن المواطنين أن القوات المسلحة ستعيد ترتيب بعض الأمور وسترجع لغريان”.

الصيد أكد على أن أهالي غريان يقفون مع الجيش وقيام الدولة و القانون لأن المدينة إستقرت بعد دخوله لها، معتقداً أن مجموعة عبد الرزاق العرادي وجمعة القماطي وفتحي باشاغا ومن حولهم فقدوا عقلهم بعد إستقرار غريان وسقوطها منهم في يد الجيش وكونها منطقة عبور لطرابلس لذلك تعاونوا مع بعض المليشيات والشخصيات البارزة الهزيلة للتحرك نحو المدينة.

وعن وصف ما حصل في غريان بالخيانة أي خيانة الوحدات المسلحة واللواء عبد السلام الحاسي علق قائلاً:”نحن وجهنا نداءات لهؤلاء وبضغط من الشيوخ والأعيان حتى من مناطق مجاورة أعطيناهم الأمان ففي الحقيقة هم من خانوا وغدروا العقد وليس لهم عهد ولا ميثاق”.

وأفاد أن هناك بعض الشخصيات الأعضاء في الإخوان المسلمين والمتواجدين في غريان يعرفهم القاصي والداني بالإضافة لتواجد من ينتمي لتيار الصادق الغرياني لكن بالنسبة للحاضنة الاجتماعية على مستوى المدينة فهي كانت بحاجة لإستقرار سواء على الصعيد الأمني أو الاجتماعي والإقتصادي وبدخول الجيش وجدت هذا الاستقرار.

كما أوضح أن من شارك في هذا الهجوم هم مجموعة دخلت لغريان بالإضافة للخلايا النائمة فيها والتي تم شراءها بالمال الفاسد من المجرمين بالإضافة لمجموعة من الزاوية الذين ينتمون لما يسمى بـ”ميلشيا رجب” علاوة على البعض من مجموعات أسامة الجويلي.

وأعرب عن دعمه للبيان الصادر من لجنة الدفاع والأمن القومي للبرلمان بخصوص جرائم الحرب وضد الإنسانية لإيصال الحقيقة للعالم، مشيراً إلى عدم توفر أي معلومات لديه بالنسبة لقيادات غرفة عملية الكرامة التي كانت تتمركز في غريان لأن القوات المسلحة تعمل بتراتبية معينة ولديها ناطق رسمي ومركز إعلامي يختص بهذا الأمر .

وطمأن الجميع بأن القوات المسلحة لها عملياتها ولا تدير العمليات بمركز واحد في أي حال من الأحوال، مؤكداً أن اللواء عبد السلام الحاسي في وضع ممتاز ويتابع جميع الأمور والأحداث هو والمشير حفتر.

الصيد وجه نداء لكل من دعم ووقف مع الجيش بأن يؤمنون أنفسهم من المجرمين الذين ليس لديهم أي إحترام أو أخلاق وأخذ الحيطة والحذر إلى حين رجوع الجيش، معتقداً أن الجيش سيعود قريباً للمدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية