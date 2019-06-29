مجلس النواب يستنكر تدخل تركيا وإعلانها الحرب على ليبيا

دان مجلس النواب ما وصفها بالجريمة الإرهابية الجبانة، التي ارتكبتها مجموعات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق بمستشفى غريان، معتبرا إياها تجردا كاملا من القيم الإنسانية والتعاليم السماوية، وانتهاكا لكل مواثيق وقوانين معاملة الجرحى وأسرى الحروب.

واستنكر مجلس النواب في بيان له، التدخل التركي، وإعلانها الحرب على ليبيا وشعبها، وتقديمها السلاح والدعم اللوجستي، وتسخير كل الإمكانيات لدعم المليشيات المتطرفة، في ظل صمت مجلس الأمن والأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا، وكافة المؤسسات والهيئات الدولية،

وأكد مجلس النواب أن مثل هذه الجرائم، والدعم القطري والتركي، لن يثنيهم عن مواصلة تخليص الليبيين من المليشيات، وتحقيق الأمن والاستقرار في كامل التراب الليبي، متقدمين بالتعازي لذوي الشهداء .

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