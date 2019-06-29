مجلس النواب يستنكر التدخل التركي ويدين مجزرة مستشفى غريان

طبرق-العنوان

أدان مجلس النواب الليبي بأشد العبارات الجريمة الإرهابية الجبانة التي نفذتها المليشيات المتطرفة والخارجة عن القانون التابعة لحكومة الوفاق بتصفية جرحى الجيش في مستشفى غريان.

وفي بيان صدر اليوم السبت، قال النواب أن الجريمة تجرد كامل من كل القيم الإنسانية والتعاليم السماوية في انتهاك صارخ لكافة المواثيق والقوانين الدولية بشأن معاملة جرحى وأسرى الحروب.

واستنكر مجلس النواب التدخل التركي السافر وإعلانهم الحرب على ليبيا وشعبها عبر المشاركة في عمليات المليشيات المتطرفة والخارجة عن القانون بالقتال ضد الجيش الوطني وتقديمها السلاح والدعم اللوجستي وتسخير كال الإمكانيات لدعم هذه المليشيات المتطرفة وسط صمت مؤسف من مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا وكافة المؤسسات والهيئات الدولية والإقليمية والمنضمات الحقوقية تجاه هذه الجرائم ومن يرتكبها من متطرفين ومطلوبين دوليا وفرت لهم حكومة السراج وتركيا وقطر المال والسلاح والغطاء السياسي لتقتيل الشعب الليبي.

وأضاف البيان “إيمانا بقضيتنا العادلة بتطهير بلادنا من دنس الإرهاب والتطرف ومليشيات نهب المال العام وتهريب البشر من الخارجين عن القانون ومعركتنا التي بدأت من بنغازي إلى الموانئ النفطية إلى درنة والجنوب الليبي إلى المنطقة الغربية لن تتوقف ولن تثنينا مثل هذه الجرائم والدعم التركي والقطري على مواصلة هدفنا بتحقيق العيش الكريم لشعبنا وتخليصه من المليشيات وتحقيق الأمن والاستقرار واستعادة الدولة من هيمنة الدواعش والمتطرفين والمارقين”.

وقال البيان “إن ثقتنا في جيشنا الوطني وتضحيات أبنائنا من القوات المسلحة مستمرة وسينا المجرمون عقابهم العادل، كما نتقم بخاص التعازي إلى الشعب الليبي وأسر الشهداء وذويهم”.

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