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الطبيب : يجب قتل كل أسرى الكرامة في غريان

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلن المستشار الإعلامي لحكومة الإنقاذ والقائد الميداني بصف مسلحي الوفاق حالياً خالد الطبيب اليوم السبت بأن تصفية أفراد القوات المسلحة الذين وصفهم بـ”الحوافر” في مستشفى مدينة غريان يمثله شخصياً.

الطبيب خلال مواجهته للقوات المسلحة بمنطقة طريق المطار جنوب طرابلس

الطبيب إنتقد في ما قال بأنه بيان بإسمه نشره على حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك” نفي عدد من الجهات التابعة للوفاق تصفية القوات المسلحة ، مضيفاً :” طز فيكم ومش محتاجين نبرروا أي فعل ولو كان الأمر يعود لي من المفترض إرسال كل الجرحى في مدينة غريان للرفيق الاعلى”.

وأختتم بيانه قائلاً :” بما أنهم مصابين في مستشفى غريان يعنى بأنهم كانوا في الجبهات ويعلم الله كم قتلوا وكم دمروا منزل وحتى الآن لم نقتل جريح وحتى إن قمنا بذلك طز فيكم ” .

يشار إلى أن غرفة عمليات الكرامة قد أعلنت يوم أمس الجمعة وصول 40 جثمان لأفراد القوات المسلحة إلى مدينة بنغازي ، مؤكدةً بأن هؤلاء الضحايا كاموا جرحى داخل مستشفى غريان وتم تصفيتهم من قبل قوات الجويلي .

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • تيس حقير حتى الصهاينة لا يفكروا بمثل مخه الغبى فلم نسمع ان الصهاينة قتلوا اسرى فلسطينيين ولم يفعل الجيش الوطنى مع اى مجرم تم اسرى اما الخوان المجرمبن اخوان بنى قريظة فلا يستحقون الا اللعنة وامثالكم اكيد من اللقطاء من نتاج خيام النكاح نتيجة سفاح امه مع مجرم اخوانى وابوه ديوث وحتى الكلب افضل منك فعنده وفاء لصاحبه اما انت خنزير نجس وواحد من كلاب النار شر خلق الله تحت اديم السماء واحقر من الذباب ربنا يلعنك كمان وكمان

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    • طز في الليبيين كلهم ان شاء الله يموتوا الليبيين كلهم ونتخلصوا من اشكالاتهم القذرة هالحيوانات الكفرة الانذال حثالة الارض … اخخخختفواااا

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