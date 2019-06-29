الطبيب : يجب قتل كل أسرى الكرامة في غريان

ليبيا – أعلن المستشار الإعلامي لحكومة الإنقاذ والقائد الميداني بصف مسلحي الوفاق حالياً خالد الطبيب اليوم السبت بأن تصفية أفراد القوات المسلحة الذين وصفهم بـ”الحوافر” في مستشفى مدينة غريان يمثله شخصياً.

الطبيب إنتقد في ما قال بأنه بيان بإسمه نشره على حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك” نفي عدد من الجهات التابعة للوفاق تصفية القوات المسلحة ، مضيفاً :” طز فيكم ومش محتاجين نبرروا أي فعل ولو كان الأمر يعود لي من المفترض إرسال كل الجرحى في مدينة غريان للرفيق الاعلى”.

وأختتم بيانه قائلاً :” بما أنهم مصابين في مستشفى غريان يعنى بأنهم كانوا في الجبهات ويعلم الله كم قتلوا وكم دمروا منزل وحتى الآن لم نقتل جريح وحتى إن قمنا بذلك طز فيكم ” .

يشار إلى أن غرفة عمليات الكرامة قد أعلنت يوم أمس الجمعة وصول 40 جثمان لأفراد القوات المسلحة إلى مدينة بنغازي ، مؤكدةً بأن هؤلاء الضحايا كاموا جرحى داخل مستشفى غريان وتم تصفيتهم من قبل قوات الجويلي .

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