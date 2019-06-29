سلامة: تسلمنا مبادرة سياسية من حفتر

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إن البعثة تسلمت عدة مبادرات سياسية من بينها مبادرة قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، إضافة إلى مبادرة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

ورحّب سلامة في مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، عقب اجتماعه بوزير الخارجية الإيطالي إنتسو موافيرو ميلانيزي، الجمعة، بعودة الحديث عن الحلول السياسية بعد أن كان “من المحرمات”.

وأكد المبعوث الأممي أن شروط إجراء الانتخابات في ليبيا ليست متوفرة بعد، إلا أنه استدرك قائلا إن تنظيم عدة انتخابات بلدية في ليبيا “أمر مبشر”.

وأشار سلامة إلى دور الجامعة العربية في حل الأزمة الليبية، مبينا أن البعثة الأممية تزوّد الأمين العام للجامعة العربية بتقرير أسبوعي لتوضيح تداعيات عدم وجود مكتب للجامعة في ليبيا، موضحا أنه لا يستطيع إشراك الجامعة في حل الأزمة الليبية، وقال إن ذلك “أكبر من إمكاناتي ومهمتي”.

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