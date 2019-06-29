وزير داخلية المؤقتة يلتقي مدير مديرية جمارك بنغازي

بحث وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة، إبراهيم بوشناف، مع مدير مديرية جمارك بنغازي، العميد حافظ الشيخي، سبل التعاون المشترك بين وزارة الداخلية ومصلحة الجمارك، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الليبية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر الوزارة بمنطقة قرنادة، أكد فيه وزير الداخلية على استمرار العمل والتنسيق بين الوزارة ومصلحة الجمارك، وتقديم الدعم لها باعتبار أن الهدف واحد، وهو تحقيق أمن وأمان الوطن والمواطن.

كما أشاد بوشناف بجهود مديرية جمارك بنغازي في مجال مكافحة تهريب المخدرات، وإفشال العديد من محاولات التهريب، بالإضافة إلى تقديم الدعم المعلوماتي لسلطات الجمارك في البلاد.

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