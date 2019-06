سعيد رشوان يوجه رسالة للجيش.. تعلموا درس غريان جيدا

وجه المسؤول الليبي السابق سعيد رشوان، رسالة للقوات المسلحة بعد سيطرة حكومة الوفاق على مدينة غريان قائلا: «يجب إعادة ومراجعة وفهم الدرس جيدا».

وأضاف في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “الحقيقة السبب هي الثقة أكثر من اللازم إلى درجة تحول إلي إهمال من القوات المسلحة والقوة التي مهمتها حماية وتأمين المدينة أو المواقع الأمنية».

وأكمل: «أما دخول تركيا عسكرياً والتمويل القطري هذا أمر معروف ومحسوب وهو نفس الدور العدائي للشعب الليبي منذ اندلاع أحداث فبراير إلى اليوم” .

