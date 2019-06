أكد عميد بلدية سبها حامد الخيالي انطلاق خطة تأمين المدينة في مرحلتها الأولى بمشاركة مديرية الأمن وقسم البحث الجنائي والكتيبة 116 التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة.

ووجه الخيالي رسالة للمواطنين بالتعاون مع رجال الأمن من خلال الامتثال لتعليماتهم وتقديم العون والمساعدة للقيام بواجباتهم.

