مجلس مشايخ ترهونة: ندعو القبائل الليبية إلى الالتحام بالجيش ومساندته

نعى مجلس مشايخ وأعيان قبائل ترهونة، ببالغ الحزن والأسى، شهداء القوات المسلحة، الذين اغتيلوا على يد مجموعات الوفاق المسلحة، في مجزرة بمستشفى غريان العام.

وفي بيان أصدره المجلس، قدم فيه التعازي للقائد العام وأسر الشهداء، أكد أن أهالي ترهونة يتقدمون الصفوف في محاربة الإرهاب المأجور من معسكر التخلف والاستبداد التركي، داعيا القبائل الليبية الشريفة إلى الالتحام مع الجيش، ومساندته بقوة وصمود وثبات، وعدم التأخر في الالتحاق بركب الشرف والعزة والكرامة.

كما أكد مجلس مشايخ قبائل ترهونة، أن هذه المجموعات قد انكشفت حقيقة دولتهم المدنية في مستشفى غريان.

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