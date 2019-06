قالت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، إنها تلقت تقارير من الطب الشرعي والنيابة بشأن جثامين 28 من عناصر الأمن المركزي العاملين في غريان.

وأكت الوزارة أنهم تعرضوا للتصفية رمياً بالرصاص من مسافة قريبة وبعضهم كانوا من المكلفين أصلاً بحماية المستشفى ورفضوا الخروج منه حتى تم أسرهم أحياء وتصفيتهم .

