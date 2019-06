اليونيسيف في زيارة لمركز خدمات تعليمية للأطفال في أبو سليم

المتوسط

قام مدير مكتب اليونيسف لبرامج الطوارئ، مانويل فونتان، والممثل الخاص لليونيسف في ليبيا، عبد الرحمن غندور، ووفد من منظمة اليونيسف في ليبيا، بزيارة مركز بيتي في أبوسليم حيث يتلقى العديد من الأطفال خدمات التعليم والمهارات الحياتية

وأوضحت منظمة اليونيسيف عبر صفحتها على موقع فيسبوك أنها أطلقت بالتعاون مع الشريك المحلي “ملتقانا” مركز بيتي‬ في عام 2018 باعتباره الأول من ثمانية مراكز في ليبيا‬، لتوفير الأنشطة التعليمية والدعم النفسي والاجتماعي لجميع الأطفال‬ لمساعدتهم على النمو والتطوير.

