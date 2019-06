المتوسط

قامت القافلة الطبية المسيرة اليوم السبت لمنطقة المردوم، بالكشف على ما يقارب 167من أهالي المنطقة.

ونقلت إدارة الخدمات الصحية بني وليد عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد المسؤول عن القوافل الطبية هشام بن زغبان أن الحالات التي تم الكشف عليها في العظام والجلدية والمسالك البولية والباطنية والجراحة العامة، إضافة إلى إجراء عمليات خثان وبعض العمليات الصغرة مثل كي السوسة وغيرها .

وأفاد ان القافلة ستكون يوم السبت القادم بمنطقة تنيناي لتقديم الكشف الطبي، يأتي ذلك ضمن خطة الإدارة ببرنامج القوافل الطبية لكل المناطق النائية التي تحتاج إلى خدمات طبية.

The post الكشف على 167 مريض في منطقة المردوم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية