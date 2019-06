خبراء وباحثون يحملون الأمم المتحدة مسؤولية عدم إنهاء الحرب في ليبيا

المتوسط

طالب باحثون وخبراء، ووزراء وسفراء سابقون من الدول المغاربية تونس والجزائر وليبيا والمغرب وإيطاليا بوضع «خطة طريق» لإعادة الاستقرار إلى البلاد وقطع السبل على الأطراف الخارجية، محملين الأمم المتحدة مسؤولية عدم مساهمتها الجدية في إنهاء الحرب.

جاء ذلك في ندوة دولية بتونس تحت عنوان «إلى أين تتجه ليبيا؟»، تضمنت توصياتها مطالبة حكومات المنطقة بالاهتمام أكثر بالملف الليبي ووضعه ضمن أولويات اهتماماتها واحتضان جميع الليبيين وتحفيزهم ودعوتهم إلى المصالحة والحوار والتوافق والمحافظة على وحدة ليبيا.

ودعت الندوة التي نظمت من طرف جمعية (مركز) البحوث والدراسات من أجل اتحاد المغرب العربي، المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا، بمساهمة مؤسسة «هانس زيدل» الألمانية يومي 25 و26 يونيو الجاري إلى وقف الاقتتال ووضع خطة طريق لعودة الاستقرار والسلام وإيجاد حل للمسالة الليبية وقطع الطريق على الأطراف الخارجية التي تلعب دور سلبي وتأجج والفتنة والانقسام بين الليبيين.

وشدد المجتمعون على ضرورة العمل على جمع السلاح وقصر استعماله على المؤسسات الرسمية العسكرية والأمنية والعمل على استيعاب المنطوين في الجماعات المسلحة ضمن مؤسسات الدولة.

