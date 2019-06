حفتر يتوعد تركيا.. وأردوغان يرد

المتوسط

توعد قائد الجيش المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، باستهداف المصالح التركية في ليبيا، متهماً أنقرة بتقديم الدعم العسكري لقوات حكومة الوفاق.

وأعلن المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري “قوات حفتر ستضرب السفن والمصالح التركية ومنع الرحلات من وإلى تركيا والقبض على الرعايا الأتراك في ليبيا”.

واتّهم المسماري أنقرة بالتدخّل في المعركة مباشرةً بجنودها وطائراتها وسفنها مشيرا إلى أن إمدادات من الأسلحة والذخيرة وصلت مباشرة إلى قوات حكومة الوفاق الوطني عبر البحر المتوسط.

في المقابل رد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، على المشير بالقول إن بلاده ستتخذ التدابير اللازمة في حال صدر قرار كهذا من حفتر.

