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إعادة انتخاب مقعد المرأة في الرياينة

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم السبت، عن فتح مراكز الاقتراع في بلدية الرياينة لإعادة انتخاب مقعد المرأة.

وقالت اللجنة في وقت سابق إنها ستعيد انتخاب مقعد المرأة ببلدية الرياينة بناء على قرار المحكمة بعد الطعن في نتائج الانتخابات.

وكانت اللجنة قد أعلنت اليوم السبت لانتخاب مقعد المرأة في بلدية الرياينة، على أن تنطلق الدعاية الانتخابية يوم الجمعة الموافق 21/6/2019 وتنتهي يوم الخميس الموافق 27/6/2019.

وأشارت اللجنة إلى أن مراكز الاقتراع افتتحت في الساعة الثامنة صباحا وستغلق أبوابها في تمام الساعة السادسة مساء.

وأعلنت اللجنة الشهر الماضي انتخاب المبروك سالم عبد الله محمد عميدا لبلدية الرياينة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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