سلامة يعلن اختراق حسابه الشخصي على تويتر

طرابلس-العنوان

أعلن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، اليوم السبت، اختراقه حسابه الشخصي على موقع تويتر.

وقال سلامة في تغريدة على حسابه، “كل الرسائل المباشرة التي قد تصلكم بإسمي منذ صباح هذا اليوم مزورة. أعتذر لإزعاجكم وأرجو منكم حذفها دون فتحها حتى ترغم هذه العصابة المارقة عن وقف شر أفعالها”.

كل الرسائل المباشرة التي قد تصلكم بإسمي منذ صباح هذا اليوم مزورة. اعتذر لإزعاجكم وارجو منكم حذفها دون فتحها حتى ترغم هذه العصابة المارقة عن وقف شر افعالها.

— Ghassan Salame (@GhassanSalame) June 29, 2019

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