اتفاق مصري روسي على ضرورة دعم الجيش الليبي

المتوسط

اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والروسي فلاديمير بوتين، على دعم الجيش الليبي على نحو يكافح عمل التنظيمات المسلحة الإرهابية ويفرض الأمن ويستعيد الاستقرار، ويقوض التدخلات الخارجية، وذلك تمهيدا لعقد الانتخابات والاستحقاقات السياسية لتحقيق إرادة الشعب الليبي صاحب الحق الأصيل في تحديد مستقبل بلاده.

جاء ذلك خلال لقاء الجانبين على هامش قمة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة المصرية، اليوم السبت، أن السيسي، أكد على الأهمية البالغة لعامل استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية في ليبيا.

