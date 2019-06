شركة الكهرباء تجدد تحذيرها من حدوث إظلام تام

المتوسط

جددت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، التحذير من احتمالية حدوث إظلام تام في الشبكة بسبب قيام بعض المواطنين بإجبار العاملين في الشركة على عدم طرح الأحمال.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن “ما تروج له بعض صفحات التواصل الاجتماعي بضرورة الدخول لبعض محطات 220 ك.ف في المناطق وإجبارهم على عدم طرح الاحمال يسببُ وضعاً كارثياً على الشبكة الكهربائية، وحدوث بما يسمى الاظلام التام وهذا ما يسعى إليه أصحاب النفوس المريضة عبر تحريضهم المستمر خلال الأيام الماضية واليوم السبت”

