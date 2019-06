أصدرت غرفة عمليات الكرامة بيانا، تنعى فيه ضحايا القوات المسلحة الذين سقطوا في مدينة غريان.

وحملت الغرفة مسؤولية جريمة الحرب التي حدثت في المدينة لدولتي قطر و تركيا.

وكانت القوات التابعة لحكومة الوفاق تمكنت من السيطرة على مدينة غريان بشكل كامل، وتصفية وأسر العناصر التابعة لقوات الجيش.

