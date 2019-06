رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية يدعو بمنع دخول السفن التركية للمواني اللييية

دعا رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، إبراهيم الجراري، اليوم السبت، إلى منع دخول السفن للموانئ الليبية وقطع العلاقات الاقتصادية مع تركيا.

وقال إبراهيم الجراري إنه طالب مرارًا وتكرارًا بمنع دخول السفن التركية للمواني اللييية، وبقطع العلاقات الاقتصادية مع تركيا، بسبب تدخلها السافر ودعمها للمليشيات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا. ودعا إبراهيم الجراري الشركات الليبية الموردة للبضائع، بتحويل الشحن من موانئ الأوروبية والآسيوية، إلى موانئ المصرية بدلا من موانئ التركية ومن ثم نقلها بحرًا أو برًا إلى الأراضي الليبية.

