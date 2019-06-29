الحرس البلدي بنغازي يُباشر في إزالة كافة مسميات متعلقة بدولة تركيا من الشوارع والأحياء

بنغازي 29 يونيو 2019 (وال)- أعلن جهاز الحرس البلدي بنغازي اليوم السبت، مباشرة في إزالة كافة مسميات متعلقة بدولة تركيا من شوارع وأحياء المدينة.

وذكر المركز الإعلامي لجهاز الحرس البلدي بنغازي – عبر صفحته الرسمية على فيسبوك – أنه دوريات حرس البلدي بنغازي تحركت على الفور، وقامت بإزالة جميع مسميات الدولة التركية من على لافتات المطاعم، والمقاهي، ومحلات بيع الحلويات، وأن أصحاب المحلات باشروا في إزالة اللافتات على الفور .

وأشار المركز الإعلامي لجهاز الحرس البلدي بنغازي إلى أن الخطوة جاءت عقب تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة بإيقاف حركة الملاحة الجوية مع دولة تركيا، وكافة السفن والطائرات التي تدخل مياه الإقليمية الليبية أهدافًا معادية.

وجاءت تعليمات القيادة العامة بعد ساعات من دخول المليشيات لمدينة غريان بدعم وغطاء جوي تركي، وارتكاب مجازر بحق أفراد وجرحى القوات المسلحة وقوات الشرطة في المدينة. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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