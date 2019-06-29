الميهوب: فريق عسكري تركي في طرابلس يتولى الإشراف على المعارك

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، إن تركيا تدير غرفة عمليات في العاصمة طرابلس، يقودها ضباط أتراك، بعضهم مختص في قيادة الطائرات المسيرة، التي وفرت غطاء جويا للمليشيات المسلحة لاقتحام مدينة غريان.

وأضاف الميهوب في تصريح لـلعربية.نت، أن قوات الجيش في حرب مع دولة تركيا، بعد أن أصبحت طرفا مباشرا في معركة تحرير طرابلس، مؤكدا وجود فريق عسكري تركي في العاصمة طرابلس، يضم عشرة ضباط، يتولون الإشراف على هذه المعارك، وتدريب الميليشيات، لافتا إلى أنه سيتم القبض على أي مواطن تركي يشكل وجوده داخل ليبيا تهديدا لقوات الجيش أو للمواطنين الليبيين.

وأشار الميهوب إلى أن الدعم التركي للميليشيات المسلحة التي تحتمي بها حكومة الوفاق أصبح علنيا، من خلال شحنات الأسلحة والعربات العسكرية والطائرات المسيرة التي وصلت إلى المنطقة الغربية، وذلك من أجل عرقلة تقدم الجيش نحو العاصمة والوقوف في وجه تحريرها.

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