كشفت صحفية المرسد، عن هويات فريق خبراء عسكريين أتراك يعملون في غرفة عمليات بالعاصمة طرابلس لصالح حكومة الوفاق ويبلغ عددهم ستة عشر شخصا .

وقالت الصحيفة وفقا لمستندات تحصلت عليها إن من بين هؤلاء العسكريين جنرالا رفيع المستوى هو الفريق ” عرفان أوزسيرت ” الذي شغل منصب قائد فوج الأكاديمية العسكرية التركية ، كما شغل منصب المسئول عن القطاع العسكري لمنطقة غازي عنتاب التركية.

