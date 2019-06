عميد بلدية سرت يلتقي مدير مكتب قطاع التخطيط بالبلدية

اجتمع عميد بلدية سرت مختار المعداني، اليوم السبت، مع مدير مكتب قطاع التخطيط بسرت مهندس عمار العباني

وقال مدير مكتب الاعلام والعلاقات ببلدية سرت إن الاجتماع تناول ما تم من تحديث الأولويات لتنفيد مشروعات صندوق دعم الاستقرار ببلدية سرت ومراجعة أولويات مشروعات التنمية للقطاعات التنفيدية.

كما تم مناقشة الية الاستفادة المثلى من الدعم الدولى في مشاريع التنمية المحلية بسرت

وأوضح مسؤول إعلام البلدية أن الاجتماع تم خلالة متابعة سير العمل بقطاع التخطيط.

