وزير «محلي الوفاق» يلتقي ممثل البنك الدولي

اجتمع صباح اليوم السبت، وزير الحكم المحلي الدكتور ميلاد عبدالله الطاهر مع ممثل مدير البنك الدولي مايكل شفير على هامش اجتماع الأمس للتنسيقية الدولية بالعاصمة تونس.

وتناول الاجتماع العديد من المواضيع المتعلقة بالميزانيات وآليات إعدادها والخدمات المصاحبة للبلديات و ما هي البرامج التي من شأنها حلحلة بعض المشاكل و المختنقات التي تواجهها البلديات من نقص في البنية الأساسية في مجال المعلوماتية التطبيقية في الجوانب.

