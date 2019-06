الحرس البلدي بنغازي يزيل لافتات مكتوب عليها تركيا من المطاعم والمقاهي

قام جهاز الحرس البلدي بنغازي، بإزالة جميع مسميات الدولة التركية من علي لافتات المطاعم والمقاهي ومحلات بيع الحلوات، تنفيذا لتعليمات القائد العام للقوات العربية الليبية بشأن عدم التعامل مع دولة تركيا .

وأعلنت المتحدث باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، أمس الجمعة، عن إغلاق المجال الجوي بين ليبيا وتركيا، والتعامل مع السفن التركية كسن معادية، بسبب دعم تركيا للميليشيات في طرابلس.

