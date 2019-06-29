الصيد: الخلايا النائمة التي دخلت غريان تم شراؤها بالمال الفاسد

قال عميد بلدية غريان السابق البهلول الصيد إن الجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق هي من كانت تسيطر على المدينة سابقا وعاثت في الأرض فسادا لمدة خمس سنوات، مشيرا إلى أنه بدخول الجيش بالتنسيق مع أهالي غريان وشبابها خرجت المليشيات وانضمت لما وصفه بـ”المجرم أسامة الجويلي”.

وأضاف الصيد خلال مداخلة مع قناة ليبيا أن أهالي غريان يقفون مع الجيش وقيام الدولة والقانون لأن المدينة استقرت بعد دخوله، موضحا أن من شارك في هذا الهجوم مجموعة دخلت لغريان بالإضافة إلى الخلايا النائمة فيها والتي تم شراؤها بالمال الفاسد من المجرمين.

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