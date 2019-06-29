صحة المؤقتة تؤكد مواصلة عملها خلف القوات المسلحة حتى تحرير البلاد

أدانت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة اليوم الانتهاك الصارخ والهجوم الإرهابي الغادر من قبل الميليشيات المسلحة، الذي تعرض له عدد من جرحى الجيش في مستشفى غريان.

وأكد وزير الصحة سعد عقوب أن هذه التهديدات لن تزيدهم إلا عزيمة وإصرارا على مواصلة العمل خلف القوات المسلحة في محاربة الإرهاب والتطرف وتحرير البلاد، مستنكرا الصمت الدولي تجاه تصعيد العنف، والاعتداء على الجرحى والمصابين بمستشفى غريان، ومطالبا كافة المستشفيات العامة والتعليمية والقروية، وأجهزة الإسعاف الواقعة في محيط وطوق العاصمة طرابلس القيام بمهامها.

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