الملف الليبي ضمن مباحثات السيسي وبوتين على هامش قمة ال20

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وفي مقدمتها الملف الليبي.

حيث أكد السيسي على الأهمية البالغة لاستعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية في ليبيا، ودعم الجيش الوطني الليبي، بما يمكنه من مكافحة عمل التنظيمات المسلحة الإرهابية وفرض الأمن واستعادة الاستقرار، إضافة إلى وقف التدخلات الخارجية، تمهيدا لإجراء الانتخابات والاستحقاقات السياسية وفق إرادة الشعب الليبي صاحب الحق الأصيل في تحديد مستقبل بلاده.

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