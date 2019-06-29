تعليم المؤقتة: صفحات مشبوهة تنشر أسئلة امتحانات مزورة لإرباك الطلبة

نبهت إدارة الامتحانات بوزارة التعليم بالحكومة المؤقتة اليوم، الطلاب والطالبات المتقدمين لإجراء امتحانات الشهادة العامة لمرحلة التعليم الأساسي الإعدادية، نبهتهم إلى عدم الانجرار وراء الأكاذيب والإشاعات التي تطلقها بعض الصفحات المغرضة محاولة إرباك الطلاب وإلهاءهم عن امتحاناتهم بنشر أوراق أسئلة غير رسمية تدعي أنها لامتحانات بعض المواد الدراسية للعام الدراسي الحالي، مؤكدة أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة.

كما أكدت إدارة الامتحانات أنها تتحرى هذه الصفحات المشبوهة بالتنسيق مع أجهزة الأمن المختصة، وذلك ليتم التعامل مع كل من تسول له نفسه هذه الأعمال التي تعتبر من الجرائم الإلكترونية.

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