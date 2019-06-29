تعليم الوفاق: اعتماد 350 مليون دينار لعلاوة الحصة

أكد وكيـل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عـادل جمعة، أن الترتيبـات الماليـة لعـام 2019 م اعتمـدت ما قيمتـه (350) مـليـون دينـار لبنـد عـلاوة الحصـة وسيتـم من خـلال هذا المبلغ معالجة العلاوة لمعلمي عدد من البلديـات التي لـم تصرف العـام الماضي مثل ( سبها والجميل وعين زارة وترهونة وصبراتة) والتي تصل قيمتها نحو (52) مليون دينار وكذلك عـلاوة الحصة للمعلمين المتعاونين والذيـن لـم تصـرف لهـم بسـبب عـدم وجودهـم فـي منظـومة المرتبـات بـوزارة الماليـة حيـث سيتـم إحالة مخصصاتهم من البـاب الأول إلى البـاب الثاني والعمل علي صرفها أسوة ببقية المعلمين، وهذه الشريحة تصل قيمتها 26 مليون .

وقال وكيل الوزارة بحسب المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق إن علاوة الحصة للعام الدراسي الحالي سيتـم صـرفها مبكـرًا هذه السنة وذلك بعد استكمـال مـا تبقى من العـام الدراسي، بشـرط أن تكـون وفق المنظومة الجديدة المعتمدة لدى مركـز المعلومـات والتوثيق والموزعة على كافة المراقبات والتي قامـت بدورها بتوزيعهـا على المؤسسـات التعليمية وتدريـب مدخلي البيانـات عليهـا.

وأكد جمعة أن وزارة التعليم تقر بتـأخر العلاوة خـلال العـام الدراسي الماضي باعتبارها مشروع ينفذ لأول مرة في تاريخ التعليم وما صاحبه من صعوبـات فنية وإداريـة وكذلك تأخـر المراقبـات التعليمية في إحالة البيـانات اللازمـة في موعدها للـوزارة، مشددا على أن العـلاوة ستصـرف هذا العـام وفـق سياق مـنـظـم وسـريـع بشـرط تـعـاون الجـميـع داخـل المـؤسـسـات التعليميـة ومراقبي التعليم من خـلال إحالة النماذج المطلوبة بعـد انتهـاء العام الدراسي الحالي مباشرة ودون تأخير واتباع تعليمـات الـوزارة بخصـوص الشـروط الفنية والمالية الخاصة بالمنظومة.

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