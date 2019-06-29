السعيدي: قتل جرحى في المستشفيات جريمة حرب

أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي أن استهداف جرحى قوات الجيش في مستشفى غريان جريمة بشعة يمكن تصنيفها جريمة حرب.

وحمل السعيدي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية المسؤولية القانونية والأخلاقية للجريمة كل من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا وقائد المنطقة العسكرية الغربية أسامة الجويلي.

وشدد السعيدي على أن قوات الجيش دخلت مدينة غريان دون إطلاق رصاصة واحدة وإنما بالتوافق مع أعيان ومشائخ المدينة مشددا على أن الجيش يواصل تطهير العاصمة طرابلس من التشكيلات المسلحة وكذلك من الإرهابيين المطلوبين من السلطات المحلية والعالمية.

وأوضح السعيدي أن التدخل التركي في الشأن الداخلي ودعم الإرهاب أصبح واضح دون أي شك إلا أن الجيش سوف ينهي هذا الوضع قريبا.

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