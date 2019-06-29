قرين صالح: من يريد النصر لا يقتل الجرحى في المستشفيات

انتقد سفير ليبيا الأسبق في تشاد قرين صالح، عملية قتل جرحى الجيش في مستشفى مدينة غريان.

وقال صالح في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “ما فعلتموه في مستشفى غريان هو نفس الجريمة التي فعلتموها في عام 2011 وهي زهق أرواح الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة”.

وأضاف صالح “نحن أنصار معمر القذافي أبرياء من الجريمتين التي لا يمكن أن يقبلهما أي عاقل أو حتى مجنون أو متخلف أو متفق وجعلتم الليبيين أمام حقيقة لا يمكن قبول أي تبرير فيها وهي جرائم لا تغتفر أبدا” .

وتابع صالح “من يريد أن يهزم خصمه لا يمكن أن يقتل المصابين في المستشفيات هذا محرم دولياً قتل الأسرى ومحرم إنسانيا، ولكن من لم يكن أنسانيا لن يقبل الحق مهما كان ساطعاً ولن ينفع تحاوره ولن ينتصر مهما حاول تزييف الحقائق في وضع من أساسه مؤامرة وخيانة”.

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