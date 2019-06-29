كشف تفاصيل مروعة في قضية قتل الجرحى بمستشفى غريان

أكدت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، أن تقارير الطب الشرعي والنيابة بشأن جثامين 28 من عناصر الأمن المركزي العاملين في مدينة غريان أكدت في غالبيتها تعرضهم للتصفية رمياً بالرصاص من مسافة قريبة وبعضهم كانوا من المكلفين أصلاً بحماية المستشفى ورفضوا الخروج منه حتى تم أسرهم أحياء وتصفيتهم.

وأوضحت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة أن تقرير الطب الشرعي ونيابة الزنتان أكدا أيضا أن غالبية جثامين عناصر الجيش والأمن المركزي التي تسلموها من غريان عن طريق الهلال الأحمر قد تمت تصفيهم رمياً بالرصاص مع تعرض بعض منهم لتشويه متعمد في الوجه وبعضهم يحمل آثار دهس بالسيارات.

وقامت قوات تابعة لحكومة الوفاق خلال اليومين الماضيين بالسيطرة على مدينة غريان كما دخلت مستشفى المدينة وقامت بقتل جرحى الجيش في المستشفى الأمر الذي أثار ردود فعل رافضة ومستنكرة كما تعالت الأصوات المطالبة بتحقيق محلي ودولي نزيه إلا أن قوات الوفاق تنفي التهمة وتؤكد تقديم رعاية طبية جيدة لجرحى الجيش في مستشفى غريان.

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