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الجراري: نطالب بطرد الشركات التركية من ليبيا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة ابراهيم الجراري، في تصريح بوابة إفريقيا الإخبارية، لقد طالبنا مرارا وتكرارا بمنع دخول السفن التركية للموانئ الليبية وقطع العلاقات الاقتصادية مع تركيا. وعلى الشركات الليبية الموردة للبضائع تحويل الشحن من أوروبا وأسيا للموانئ المصرية بدلا من الموانئ التركية، ومن ثم نقلها بحريا او برياً إلى الأراضي الليبية، وطالب الجراري أيضا بطرد الشركات التركية من ليبيا ردا على تدخلها السافر في ليبيا ودعم المليشيات الإرهابية لقتل ابناء الشعب الليبي، على حد قوله.

وتوعد اللواء خليفة حفتر باستهداف المصالح التركية في ليبيا،  متهماً أنقرة بتقديم الدعم العسكري لخصومه قوات حكومة الوفاق الوطني. وأمر حفتر قواته بضرب السفن والمصالح التركية ومنع الرحلات من تركيا واليها والقبض على الرعايا الأتراك في ليبيا، وفق ما أعلن المتحدث باسم قوات حفتر اللواء أحمد المسماري. واتّهم المسماري أنقرة بالتدخّل “في المعركة مباشرةً: بجنودها وطائراتها وسفنها”، موضحا أن إمدادات الأسلحة والذخيرة تصل مباشرة إلى قوات حكومة الوفاق الوطني عبر البحر المتوسط.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • امينة ستغضب منا ايه ياعنى لما امينة سيئة تركيا الاول تحمل شنطة يد ثمنها 50 الف دولار وتقولوا ان ثمنها يعادل مرتب زوجها السلطان فى 6 شهور لماذا تحقدوا على امينة زوجة سى السئ اردوغان مع انها شاطرة جدا فى التوفير من مصروف زوجها لتشترى هذه الشنطة التى تقول انها تساوى مرتبه فى 6 اشهر كفاية حقد فهى توفر من مرتب زوجها لو قلنا 10 الاف دولار توفر حوالى مليار دولار فى الشهر بعد كل نفقات المنزل ولما لا وزوج بنتها وزير المالية وزمته يوك ويعطيها ما تريد فمفتاح الخزانة العامة معاه وسمعنا عن اختفاء 20 مليار من المصرف التركى مين يقدر يتكلم سيحبس ويتهم بالمشاركة فى الانقلاب وانه من اتباع الداعية الاسلامى فتح الله جولن وبالطبع وزارة المالية التركية فى يد امينة عفوا فى شنطة يد امينة

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