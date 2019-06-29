الجراري: نطالب بطرد الشركات التركية من ليبيا

قال رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة ابراهيم الجراري، في تصريح بوابة إفريقيا الإخبارية، لقد طالبنا مرارا وتكرارا بمنع دخول السفن التركية للموانئ الليبية وقطع العلاقات الاقتصادية مع تركيا. وعلى الشركات الليبية الموردة للبضائع تحويل الشحن من أوروبا وأسيا للموانئ المصرية بدلا من الموانئ التركية، ومن ثم نقلها بحريا او برياً إلى الأراضي الليبية، وطالب الجراري أيضا بطرد الشركات التركية من ليبيا ردا على تدخلها السافر في ليبيا ودعم المليشيات الإرهابية لقتل ابناء الشعب الليبي، على حد قوله.

وتوعد اللواء خليفة حفتر باستهداف المصالح التركية في ليبيا، متهماً أنقرة بتقديم الدعم العسكري لخصومه قوات حكومة الوفاق الوطني. وأمر حفتر قواته بضرب السفن والمصالح التركية ومنع الرحلات من تركيا واليها والقبض على الرعايا الأتراك في ليبيا، وفق ما أعلن المتحدث باسم قوات حفتر اللواء أحمد المسماري. واتّهم المسماري أنقرة بالتدخّل “في المعركة مباشرةً: بجنودها وطائراتها وسفنها”، موضحا أن إمدادات الأسلحة والذخيرة تصل مباشرة إلى قوات حكومة الوفاق الوطني عبر البحر المتوسط.

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