الخرطوش: “الحشد المليشاوي” تكبد هزيمة كبيرة بوادي الربيع أدت لمقتل 18 من أفراده

طرابلس-العنوان

أفاد المسؤول الإعلامي باللواء 73 مشاة التابع للقوات المسلحة، المنذر الخرطوش، أن المليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق تكبدت، تلقت، اليوم السبت، هزيمة كبيرة في الأرواح أمام القوات المسلحة في اشتباكات محور وادي الربيع.

وأكد الخرطوش، أن 18 شخصًا من مسلحي المليشيات قتلوا في معارك اليوم.

وقال الخرطوش، “توقفت الاشتباكات في وادي الربيع وهزيمة كبيرة للعدو وعدد 18 قتيل 17 من مدينة مصراتة وفرد من تاجوراء تابع لكتيبة الضمان. العدد أكثر ولم نتأكد”.

وأضاف الخرطوش، “أن الأمور جيدة وممتازة ولم نخسر نقطة واحدة ولله الحمد”.

وأشار الخرطوش، إلى أن “الحشد المليشياوي” لم ينجح في هزيمة الجيش بالمواجهات المباشرة بكل تمركزات الجيش.

وقال، ” إن غريان كانت مسألة طعن في الظهر لأناس ضعاف النفوس عاهدوا الجيش وعهدناهم وأخلفو الوعد. أناس بعينهم لا يمثلوا إلا أنفسهم وليست مواجهة مباشرة”.

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