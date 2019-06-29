منزل “دن دو يونس”.. تاريخ عريق يتربع بغدامس

يعتبر منزل “دن دو يونس” من أقدم المنازل العتيقة بمدينة غدامس القديمة، ويتراوح عمره أكثر من 1100 سنة، وهذا يؤكده شاهد القبر الذي توارثته الأجيال.

ويملك هذا المنزل عائلة بن يونس من عشيرة جرسان بمحلة وازيت، وحاليا يشرف عليه بشير محمد يونس، موجه اللغة الإنجليزية، والذي يعمل مرشدا سياحيا للسواح والبعثات الرسمية منذ عدة سنوات.

وتعرض المنزل لعدة تصدعات منها جراء الغارة الفرنسيىة الأميركية على مدينة غدامس في 13 يناير 1943 إبان الحرب العالمية الثانية وتم إعادة ترميمه من مالكي المنزل وبقي صامدا حتى الآن.

ويعتبر منزل “دن دو يونس” من أهم المزارات السياحية بالمدينة، لأنه يطل على مقهى توجدة السياحي الذي يتردد عليه السواح والزائرون باستمرار.

ويعد المنزل من المعالم السياحية والتحف الهندسية النادرة ودائما ما يقصده طلبة العلم خصوصا طلبة قسم هندسة العمارة من أغلب الجامعات والمعاهد الدولية والمحلية ليطلعوا على سحر العمارة الغدامسية.

ومن أهم ما يميز المنزل هو شاهد القبر الذي يؤكد عراقته إضافة إلى شهادة المؤرخين والباحثين، فيما تحافظ عائلة بن يونس على هذا الشاهد مع مداخراتهم الثمينة.

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